Fahrettin Altun'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı!

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasındaki açıklamaları ardındna sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında; ''Cumhurbaşkanımız Kabine Toplantısı sonrası açıklamasında memurlarımıza müjdeyi verdi: Söz verilen gruplardaki memurlarımızın ek göstergeleri 3600’e yükseltilirken, 5,3 milyon kamu çalışanının da ek göstergelerinde 600 puanlık artış, TBMM takdirine sunulacak aşamaya getirildi.Bu müjdeyle, ek göstergesi 3600’e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1234 lira ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 lira ile 50 bin 150 lira arasında artacak. Yapılan artışlar, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacak! Cumhurbaşkanımız ayrıca kamu görevlilerinin özlük hakları arasındaki uçurumun kalkması için de gerekli iyileştirmelerin yapılacağı sözünü verdi. Hayırlı, uğurlu olsun!'' ifadelerini kullandı.