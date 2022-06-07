Hülya Koçyiğit Başkent Kültür Yolu Festivalinde Ankaralılarla Buluştu...

Ünlü yönetmen Reis Çelik’in moderatörlüğünde yapılan söyleşi CSO Ada Ankara Mavi Salon’da “Sinemada Star Olmak” başlığıyla gerçekleştirildi. Hülya Koçyiğit, sinema sektörüne ilk girişini, “Usta yönetmen Metin Erksan, ‘Susuz Yaz’ filmine oyuncu seçerken annem kendisine beni anlatmış ve biz tanıştık. Kendisi benim fotoğraflarımı çekti ve ‘tamamdır’ dedi. Filmin uluslararası başarısından sonra benim adımda duyulmaya başlandı” diyerek anlattı.

Çok Zor Şartlarda Çalıştık

“Bir oyuncunun rolüne hazırlanabilmesi için o karakteri sadece gözlemlemesi yetmez o karakteri tamamen bilmesi gerekir” diyen Koçyiğit, Yeşilçam’ın teknik alt yapı eksikliği ve olanaksızlıklarına da değindi. Yeşilçam’daki set anılarını anlatan Hülya Koçyiğit; “O zaman ulaşım otobüsle oluyor, köylerde otel yoktu, köy evlerinde misafir ediliyorduk. Çok zor şartlarda çalıştık” dedi.

Koçyiğit sinemada yapılan işlerle ilgili çok umutlu ve mutlu olduğunu belirterek ''Sinema adına yetişen gençler çok cesurlar, girişkenler ve özgüvenliler. Sinema adına çok umutluyum. Bizim sinema yaptığımız dönemdeki imkansızlıklar içerisinde değiller. Dijital gibi bir imkanları var. Maddi imkanlar, teknolojik imkanlar fazla ve dünyayla iletişim mümkün'' dedi.

Ankara Benim İçin Arkadaşlık, Dostluk

Ankara’nın hayatındaki yerine değinen Koçyiğit; ‘’Ankara’da iki dönem okudum. Lise dönemimde de Ankara’ya gelmiştim. Ankara benim için arkadaşlık, dostluk. Benim için Ankara çok şey ve her fırsatta da geliyorum buraya. Benim okuduğum yıllardan sonra o kadar çok değişmiş ki gözlerime inanamıyorum. Elbette ki çok modern bir şehir olmuş, hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bol Bol Öğrenin

“Sanat iltifata tabiidir. Sanat ilgi görmezse kaçar. Bugünün gençlerini burada görmek çok hoşuma gitti” diyen usta oyuncu, “Bir insanın en güzel dönemi talebelik dönemidir. Hayata hazırlandığınız bu yıllar en önemli yıllarınız birçok şeyi öğrenmek için bu yıllardasınız. Değerini bilin” diyerek söyleşiye katılan gençlere kendilerini bol bol geliştirmelerini önerdi.

Söyleşinin ardından Cer Modern’de Kamera Arkası Sergisi’ni Reis Çelik ile birlikte gezen Hülya Koçyiğit, kendi fotoğraflarını görünce o günleri yad etti.