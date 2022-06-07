07 Haz 2022 - 22:18- Belediyeler

Altındağlı Çocuklar Masallarla Buluştu...

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Altındağlı çocuklar masal dolu bir gün yaşadı. “Şair Anne” lakaplı eğitimci-yazar Sultan Serdar Doksöz, Altındağlı çocuklarla buluştu. Şair Anne Altındağlı çocuklarla bir araya geldi.
Altındağlı Çocuklar Masallarla Buluştu... mask
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Şair Baki Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Şair Anneden Masallar” etkinliği, Altındağlı çocukları masalların büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkardı. Altındağlı çocuklara birbirinden güzel masallar anlatan ve şiirler okuyan eğitimci-yazar Sultan Serdar Doksöz, çocuklar için kitaplarını da imzaladı. Doksöz'ün söyleşisi, okuduğu şiirler ve anlattığı masallar çocukların büyük beğenisini topladı.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Altındağlı çocukların birbirinden değişik ve eğitici etkinliklerle buluşmasına çok özen gösterdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Şiirler okundukça, masallar anlatıldıkça nesilden nesile aktarılır ve yok olmaz. Şiirler ve masallar yaşadıkça da toplum güzelleşir.

Şiirleri ve masallarıyla büyük beğeni toplayan Sayın Doksöz'e, Altındağlı çocukların hayatına renk kattığı için teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Balcı çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli etkinliklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

07 Haz 2022 - 22:18 - Belediyeler

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