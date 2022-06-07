07 Haz 2022 - 22:16- Belediyeler

Etimesgut Türk Tarih Müzesinde Heykelinin Ardından Ahmet Cevad'ın İsmi Sokağa Verildi...

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Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi'nde heykeli dikilen Azerbaycan milli şairi Ahmed Cevad'ın adı müzenin bulunduğu sokağa verildi. Bağlıca Ahmet Cevad Sokağı'nın açılışına TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Ahmet Cevad ve Nuri Paşa'nın torunları da katıldı.
Etimesgut Türk Tarih Müzesinde Heykelinin Ardından Ahmet Cevad'ın İsmi Sokağa Verildi... mask
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Başkan Demirel, Ahmet Cevad'ın Türk dünyası için çok önemli bir isim olduğunu belirterek, "Azerbaycan milli marşının yazarı olan mili mücadeleye büyük destek veren Ahmet Cevad'ın heykelini doğumunun 130. yılında Türk Tarih Müzesi ve Parkımızda dikmiştik. ’Ahmed Cavad gibi Türk milleti için önemli değerleri her zaman hatırlamalı ve yaşatmalıyız.

Ahmed Cavad’ın adını verdiğimiz bu cadde ile ismini bir kez daha ölümsüzleştiriyoruz. Bu açıdan çok mutluyuz.’ Hayırlı olsun" dedi. Sokağın açılmasıyla Ahmet Cevat Sokağı, Türkeli Caddesi ve Kızıl Elma Caddesi'nin kesiştiği nokta, Türk Tarih Müzesi ve Parkı oldu.

AHMET CEVAD MADALYALARI

Açılışın Türk Tarih Müzesi ve Parkı Konferans Salonu'nda Ahmed Cevad’ın kültürel mirasını bugünlere taşıyan, korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olan kişilere ve çeşitli kurum ve kuruluşlara Ahmed Cevad Madalyaları takdim edildi. Başkanı Enver Demirel'de madalya takılan isimler arasında yer aldı. Düzenlenen madalya töreni sonrasında Kenan Çarboğa tarafından hazırlanan Ahmed Cevad’ın şiirlerinin Türkçe çevirilerinin yer aldığı eserin tanıtımı yapıldı.

07 Haz 2022 - 22:16 - Belediyeler

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