Varlık Barışı İçin 30 Haziran Son!

Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere yer verilen açıklamada, "Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği"ne atıfta bulunuldu.

Söz konusu düzenlemeyle gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilerek serbestçe tasarruf edilebilmesi ve milli ekonomiye kazandırılmasının ön görüldüğü, yurt içinde bulunan ancak Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defter kayıtlarına alınabilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Rehberine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.