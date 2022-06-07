07 Haz 2022 - 16:41- Gündem

Varlık Barışı İçin 30 Haziran Son!

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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yurt dışı ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2022 tarihine kadar ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağı ve vergi incelemesi yapılmayacağı hatırlatıldı.
Varlık Barışı İçin 30 Haziran Son! mask
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Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere yer verilen açıklamada, "Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği"ne atıfta bulunuldu.

Söz konusu düzenlemeyle gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilerek serbestçe tasarruf edilebilmesi ve milli ekonomiye kazandırılmasının ön görüldüğü, yurt içinde bulunan ancak Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defter kayıtlarına alınabilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Rehberine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

07 Haz 2022 - 16:41 - Gündem

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