2021 Yılında Kitap Sayısı Yüzde 4 Arttı...

Türkiye’de Milli Kütüphane, halk kütüphaneleri, üniversite ve örgün öğretim kütüphanelerindeki toplam kitap sayısı 2021 yılı itibarıyla 78 milyon 400 bin olarak açıklandı. 2021 yılında kitap sayısı 2020 yılına göre yüzde 4 artmış oldu.

Yayımlanan istatistiklere göre, bir önceki yıla kıyasla en yüksek artış yüzde 8,7 ile üniversite kütüphanelerinde oldu. Bu artışla üniversite kütüphanelerinde kitap sayısı 20 milyon 174 bin 856 olarak açıklandı.

Kitap sayıları Milli Kütüphanede yüzde 4,7 artarak 1 milyon 545 bin 352, halk kütüphanelerinde yüzde 5,8 artarak 22 milyon 359 bin 38, örgün ve yaygın eğitim kurumları kütüphanelerinde yüzde 0,4 azalarak 34 milyon 325 bin 612 oldu.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki zenginleştirilmiş (Z) kütüphane sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artarak 3 bin 88 olurken kitap dışı materyal sayısı yüzde 5,9 azalarak 944 bin 422 oldu.

Kütüphanelerdeki kitap sayıları, 2017-2021 yılları arasında tabloya şöyle yansıdı: