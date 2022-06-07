1 Milyonluk Gelinlik 'Umut' Olacak...

Bir Demet Umut Derneği'nin gecesinde Pınar Bent imzalı gelinlikle podyuma çıkan Gizem Özdilli'nin üzerindeki gelinliğin fiyatı takılarla birlikte milyon lirayı buldu. Gecede ünlü modacı Pınar Bent'in gelinlik defilesi de düzenlendi.

Defilenin açılışını Miss Fashion TV 2021 kraliçesi Dilara Kırmıt, kapanışını ise ünlü model Gizem Özdilli yaptı. Gizem Özdilli'nin giydiği gelinlik ve üzerindeki takıların fiyatı 1 milyon TL'yi buldu.

Pınar Bent "Bir Umut Derneği'nin düzenlediği bu geceye ana sponsor olarak katılmak benim için gurur verici. Gizem Özdilli'nin giydiği ve üzerindeki değerli taşlarla süslü bu gelinliği derneğe bağışladım" dedi.

Defilede son derece şık ve pahalı bir gelinlik giyen Gizem Özdilli, "Bu zamana kadar kaç defa gelinlik giydiğimi hatırlamıyorum. İnşallah bu sene bir talihli çıkar da evlenirim. Evlenirken kimseden bu zamana kadar bir şey istemedim. Artık ağırlığımca altın ve mücevher istiyorum. Belki o zaman talihlim çıkar" diye espri yaptı.