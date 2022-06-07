Motorin bu gece 28 lira oluyor!

İSTANBUL (İGFA) - 8 Haziran 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana geldi.
Sektör kaynaklarına göre artışın pompa satış fiyatlarına yansıması beklenirken, benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliğinin söz konusu olmadığı kaydedildi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarında motorinin ortalama litre litre fiyatı 25,94 liradan, benzin ise 26,24 liradan satılırken, zamla birlikte motorinin litre fiyatının 28 liraya yaklaşması bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.