Motorin bu gece 28 lira oluyor!

İSTANBUL (İGFA) - 8 Haziran 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana geldi.

Sektör kaynaklarına göre artışın pompa satış fiyatlarına yansıması beklenirken, benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliğinin söz konusu olmadığı kaydedildi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarında motorinin ortalama litre litre fiyatı 25,94 liradan, benzin ise 26,24 liradan satılırken, zamla birlikte motorinin litre fiyatının 28 liraya yaklaşması bekleniyor.