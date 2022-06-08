Çankaya Belediyesi; Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor...

Çankaya Belediyesi yıl sonuna dek sürecek asfalt sezonunda Huzur Mahallesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Yakupabdal Mahallesinde yer alan Asfalt Üretim Tesisinde kendi işçisi ile ilçenin ihtiyacı olan asfaltı üreten Çankaya Belediyesi, 123 mahallede koordineli bir şekilde çalışmalarına devam edecek.

Huzur Mahallesinde başladığı asfalt çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, 1110. Sokağın yanı sıra 1114,1116,1117 ve 1118 sokağın tam kaplama asfalt çalışmalarını bitirerek bu sokakların asfalt sorununu çözdü.

İLERİ DAİMA İLERİ

Geçtiğimiz günlerde görevde bulunduğu 8 yılın değerlendirmesini yapan ve ‘İleri Daima İleri’ sloganıyla Çankayalılara hizmet eden Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Başta asfalt çalışmaları olmak üzere hizmet konusunda Çankayalıların taleplerini yerine getirmek için tüm birimlerimizle çalışıyoruz. Onların mutlu olması kendilerini huzurlu ve mutlu hissetmeleri için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” diye konuştu.