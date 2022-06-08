Toplu Taşıma ve EGO Araçlarında Unutulan Eşyaları Satışa Çıkarıyor!

EGO Genel Müdürlüğü, yolcular tarafından 2018-2019-2020 yılları içerisinde otobüs, ANKARAY ve Metro İstasyonları’nda unutulan eşyaları, 25 Haziran Cumartesi günü açık artırma usulü ile satışa çıkaracak. ABB EGO Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Binası giriş katında düzenlenecek açık artırma; ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

2018-2019-2020 yılları içerisinde EGO otobüsleri ile ANKARAY ve Metro İstasyonları’nda bulunan ve sahibi çıkmayan kayıp eşyalar, ABB EGO Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Binası A Blok giriş katında herkese açık olarak satışa sunulacak.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA CEP TELEFONUNDAN AYAKKABIYA KADAR BİNLERCE EŞYA UNUTULDU

EGO Genel Müdürlüğü, yasal sürenin tamamlanmasının ardından sahibine ulaşılamayan elektronik eşyalardan giysiye kadar binlerce eşyayı satışa sunacak. Açık artırma ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.