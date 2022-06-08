Toplu Taşıma ve EGO Araçlarında Unutulan Eşyaları Satışa Çıkarıyor!

EGO Genel Müdürlüğü, yolcular tarafından 2018-2019-2020 yılları içerisinde otobüs, ANKARAY ve Metro İstasyonları’nda unutulan eşyaları, 25 Haziran Cumartesi günü açık artırma usulü ile satışa çıkaracak. ABB EGO Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Binası giriş katında düzenlenecek açık artırma; ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
2018-2019-2020 yılları içerisinde EGO otobüsleri ile ANKARAY ve Metro İstasyonları’nda bulunan ve sahibi çıkmayan kayıp eşyalar, ABB EGO Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Binası A Blok giriş katında herkese açık olarak satışa sunulacak.
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA CEP TELEFONUNDAN AYAKKABIYA KADAR BİNLERCE EŞYA UNUTULDU
EGO Genel Müdürlüğü, yasal sürenin tamamlanmasının ardından sahibine ulaşılamayan elektronik eşyalardan giysiye kadar binlerce eşyayı satışa sunacak. Açık artırma ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.