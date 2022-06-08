Tekrarlayan Düşüklerin sebebi Nedir? Nasıl Önlenir? Peki Düşükler Hamile Kalmaya Engel mi?

Ancak tekrarlayan düşüklerin çocuk sahibi olmaya engel olmadığının altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, “Sağlıklı bir gebelik oluşması için ilk olarak tekrarlayan düşüklerin altında yatan sebepler araştırılmalı. Ardından uygun bir tedavi protokolü ile anne adayı sağlıklı bir şekilde gebelik elde edebilir” diye belirtti.

Çiftler, çocuk sahibi olma hayali kurarken istenmeyen bazı durumlar ile karşılaşabiliyor. Hamileliğin 20. haftasına kadar ya da bebek 500 gram ağırlığına ulaşana dek olan gebelik sonlanmaları olarak tanımlanan düşükler, özellikle ileri yaşlarda artış gösteriyor. Bu kapsamda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, ikiden fazla düşük yapan kadınların muayene ve testlerini yaptırarak, doğru tedavi protokolü uygulandıktan sonra doğal yollara ya da tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin altını çizdi.

Düşüğün yaşanmasının birçok sebebi olabilir

Anne ve babanın genetiğindeki hastalıklara bağlı olarak fetüste genetik birtakım bozuklukların yaşanabileceği ve bu durumun da düşüğe yol açabileceğini dile getiren Prof. Dr. Yücel Karaman, “Bebekte yani fetüste anne-baba kaynaklı genetik mutasyonlar görülebilir ayrıca annenin yaşının ileri olması sebebiyle bazı hastalık durumları ortaya çıkabilir. Fetüsteki genetik anomaliler ise düşükle sonuçlanabilir. Genetik bozukluğun yanı sıra rahimde görülen şekil bozuklukları, rahim içi ve duvarındaki miyom ve polipler de tekrarlayan gebelik kayıplarında belirleyici olabilirken doğuştan rahim anormallikleri (t uterus, y uterus, yarım rahim, rahim perdesi) ise histeroskopi ile önce tedavi edilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Tekrarlayan gebelik kayıplarında anneye hangi testler yapılmalı?

Tekrarlayan düşüğün önüne geçebilmek için gerekli testlerin yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yücel Karaman, “Öncelikle hastanın adet düzeni, geçmiş gebelikleri ile ilgili bilgileri içeren tıbbi geçmişi ele alınır. Ardından ultrason aracılığıyla üreme organları ve rahim detaylı bir incelemeden geçirilir. Ultrason görüntülemeye ek olarak bağışıklık sistemi, tiroitler ve hormonlar özelinde kan testleri yapılır. Rahim içini daha net görebilmek adına HSG görüntüleme testi istenebilir. Son olarak hem anne hem de baba adayına bazı genetik testler uygulanabilir” dedi.

Tekrarlayan düşüklerin tedavisi var mı?

Prof. Dr. Yücel Karaman, “Anne adayında tekrarlayan düşükler söz konusu ise hemen bir uzman hekime görünmeli ve gerekli tetkikleri yaptırmalıdır. Kan pıhtılaşması, rahimde perdelenme gibi sebeplere bağlı olarak uygulanacak tedavi kişiye özel olacaktır. Tedaviye ek olarak anne adayının da yaşam tarzını önemli ölçüde değiştirilmesi önerilir. Örneğin; ideal kilosuna ulaşmalı, günlük gebelik vitaminleri veya folik asit takviyesini almalı. Hamilelik planlamasını doktor ile birlikte yürütmelidir. Eğer doğal yollar mümkün değilse hızlı bir şekilde tüp bebek tedavisine geçerek hamilelik sağlanabilir”