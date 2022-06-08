Ankara Pursaklar Endemik Vadi’ye Tabiat Takvimi ve Güneş Saati Sistemi

Pursaklar Belediyesi, endemik fauna merkezi olarak Türkiye’de bir ilk olan, endemik bitkilerin gelecek nesillere aktarılması, Ankara Keçisi, Ankara Kedisi, Ankara Güvercini, Ankara Tavşanı ve bilimsel araştırmaların yapıldığı Endemik Vadi’ye Tabiat Takvimi ve Güneş Saatini yerleştirdi.

Pursaklar Belediyesi, öğrenciler başta olmak üzere ilçe sakinlerinin tabiattaki döngüyü anlayabilmeleri için Endemik Vadi’ye yerleştirilen Tabiat Takvimi ve Güneş Saati ile gün boyu ve aylık hareketini güneş saatiyle; hayvanların, bitkilerin doğa olaylarının ve iklim koşullarının hangi haftada nasıl hareket ettiğini tabiat takvimden takip etmelerini mümkün kılıyor.

Tabiat Takvimi ve Güneş Saati alanı ile teoriyi pratikle birleştirerek, en doğru bilgiye ulaşmalarına imkân sağlıyoruz.

Öğrencilerin bir yandan Ankara’ya özgü Endemik ürünleri tanıma fırsatı bulurken bir yandan da bilimsel eğitimler alacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemiz sınırları içerisindeki çocuklarımızı ve gençlerimizi, bilime ve teknolojiye yönlendirmek adına Endemik Vadimizdeki Eğitim Atölyelerimizde alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından çeşitli kurslar veriyoruz.

Bilimsel eğitimlerdeki çeşitliliği artırmak adına vadimizde, güneşin hareketini ve tabiat olaylarını öğrencilerimizin tam manası ile anlayabilmeleri için Tabiat Takvimi ve Güneş Saati alanı yaptık. Bu alanda teoriyi pratikle birleştirerek en doğru bilgiye ulaşmalarına imkân sağlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime ve teknolojiye teşvik etmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.