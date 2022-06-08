08 Haz 2022 - 16:05- Gündem

Başkent’te EKOFEST’e Büyük İlgi!

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Mamak Belediyesi öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen EKOFEST, atölyeler, çalıştaylar, söyleşiler ile görülmeye değerdi.
Başkent’te EKOFEST’e Büyük İlgi! mask
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EKOFEST ile çevre, doğa bilinci yeniden canlandı. Mikrobiyoloji, Organik Tarım, Tohumlu Bitkiler, Omurgalılar, Omurgasızlar, Doğadan Modelleme atölyeleri ve daha fazlası. Doğa dostları Gökçeyurt’ta Ekolojik Vadi’de EKOFEST’te bir araya geldi. 

EKOFEST açılışını Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile ilçe protokolü ve çok sayıda öğrenci ile doğa dostları katıldı. Mamak’taki ilçe okullarından gelen öğrenciler EKOFEST’te hem öğrendiler hem eğlendiler.  

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise stantları tek tek gezdi ve bilgi aldı. Mikrobiyoloji atölyesinde mikroskopla inceleme yaptılar, organik tarım ve tohum atölyesinde ekim, dikim, üretim konusunda bilgi aldılar. Resim çalıştayında yapılan doğa eserlerini yakından inceleyen protokol heyeti ellerine fırçaları alıp denemeler yapmayı ihmal etmedi. 

Yoğurda Ekmek Bandılar 

Festival olur da üretimini Mamaklı hanımların yaptığı Kutludüğün ekşi maya ekmeği ve ravak yoğurdu olmaz mı? Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ekmek fırınına girdi, ekşi maya ekmeklerini kendi elleriyle pişirdi. Ekmek yapımı ile bilgi alan davetliler, ravak yoğurdunun yapım aşamasını da birinci ağızdan öğrendiler.

 Protokol heyeti Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin pişirdiği ekşi maya ekmeklerini böldü, ravak yoğurdu ile afiyetle yediler. “Çevre duyarlılığını artırmak, farkındalık oluşturmak istiyoruz“ 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Böylesine güzel bir etkinlikte bir arada olmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bu festival vesilesi ile çevre duyarlılığını artırmak, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak için buradayız” dedi.  Öte yandan EKOFEST kapsamında çevre konulu şiir, resim yarışmalarında, logo yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

 

 

08 Haz 2022 - 16:05 - Gündem

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