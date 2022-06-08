Mamaklı Hanımların Eserleri Görülmeye Değer...

“Kadın Dostu” belediyecilik anlamında hizmetlerini sürdüren Mamak Belediyesi açtığı aile merkezlerinin ürünlerini her yıl olduğu gibi bu yıl da yılsonu sergileriyle görme fırsatı buluyor. Hayata geçirilen aile merkezlerinin ne kadar önemli işlere ev sahipliği yaptığı, hanımlar tarafından üretilen eserlerin sergilenmesiyle ortaya çıkıyor.

Seğmen Konağı Bilim Sanat Merkezi ve Zirvekent Aile Merkezi Yılsonu Sergileri’nde yok yoktu. El işlemelerinden, ahşap boyamalara, dikiş, nakıştan, yağlı boya tablolara kadar birçok eser hanımların ellerinde şekil buldu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, üreten hanımları tebrik etti ve “Sizlerin emeklerini, ortaya çıkardığı bu eserleri gördükçe açtığımız aile merkezlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Sizlerin mutluluğu bizi de mutlu eder. Mamak Belediyesi olarak her zaman siz Mamaklı hanım kardeşlerimizin yanındayız” dedi.