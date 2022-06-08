Türkiye Hızda 101. Sırada!

İSTANBUL (İGFA) - Yaşamımızın büyük bir parçası haline gelen internetin, ülkebazlı sabit geniş bant hızları belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin güncel sabit bant geniş internet hızı 29.09 (Mbps) olurken, bu hızla listenin 101. sırasına yerleştiği gözlendi. Ajans Press’in Speedtest verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 181 ülkenin sabit geniş bant internet hızları belli oldu.

Böylelikle Türkiye’nin 29.09 ( Mbps) ile 101. sıraya yerleştiği görüldü.

Veriler kontrol edildiğinde Türkiye’nin internet hızında artış yaşanırken bir önceki yıla oranla 4 basamak yükseldiği kaydedildi. En yüksek internet hızının sahibi yine aynı kalırken 207.61 (Mbps) ile Singapur oldu. İkinci sıraya 200.01 (Mbps) ile Şili, üçüncü sıraya ise 189.64 (Mbps) ile Tayland, dördüncü sıraya 181.70 (Mbps) ile Hong Kong, beşinci sıraya 166.11 (Mbps) ile Danimarka, altıncı sıraya 162.74 (Mbps) ile Çin, yedinci sıraya 158.48 (Mbps) ile Makao, sekizinci sıraya 151.81 (Mbps) ile ABD, dokuzuncu sıraya 144.63 (Mbps) ile Lihtenştayn, onuncu sıraya ise 132.33 (Mbps) ile Romanya’nın yerleştiği kaydedildi.

En düşük internet hızı ile listenin son sırasına yerleşen ülke de 1.81 (Mbps) ile Afganistan olarak saptandı. Küresel olarak sabit geniş bant internet indirme hızının ortalama 63.46 (Mbps) olduğu gözlenirken, genel olarak internet hızlarında artma yaşandığı gözlendi.