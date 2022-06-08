Bakan Akar Efes Tatbikatı'nda

İZMİR (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde dost ve kardeş ülkelerin Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları’nın yanı sıra TSK Komuta Kademesi ile #EFES2022 Tatbikatı’nın gece safhasını takip etmek üzere CH-47 helikopteri ile Doğanbey Tatbikat Alanı’na geldi.

Bakan Akar beraberindekilerle Savunma Sanayi Sergisi’ni gezdi. Bakan Akar daha sonra tatbikat sahasına geçerek EFES-2022 Tatbikatı ile ilgili brifing aldı.