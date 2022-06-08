Bakan Akar Efes Tatbikatı'nda

İZMİR (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde dost ve kardeş ülkelerin Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları’nın yanı sıra TSK Komuta Kademesi ile #EFES2022 Tatbikatı’nın gece safhasını takip etmek üzere CH-47 helikopteri ile Doğanbey Tatbikat Alanı’na geldi.
Bakan Akar beraberindekilerle Savunma Sanayi Sergisi’ni gezdi. Bakan Akar daha sonra tatbikat sahasına geçerek EFES-2022 Tatbikatı ile ilgili brifing aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.