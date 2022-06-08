08 Haz 2022 - 23:51- Gündem G: 08 Haz 2022 - 23:52

Bakan Akar Efes Tatbikatı'nda

ABONE OL Google News Sayfamız

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne Katıldı.
Bakan Akar Efes Tatbikatı'nda mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İZMİR (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde dost ve kardeş ülkelerin Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları’nın yanı sıra TSK Komuta Kademesi ile #EFES2022 Tatbikatı’nın gece safhasını takip etmek üzere CH-47 helikopteri ile Doğanbey Tatbikat Alanı’na geldi.

Bakan Akar beraberindekilerle Savunma Sanayi Sergisi’ni gezdi. Bakan Akar daha sonra tatbikat sahasına geçerek EFES-2022 Tatbikatı ile ilgili brifing aldı.

08 Haz 2022 - 23:51 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MHP’li İsmail Özdemir; "Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır" mask
MHP’li İsmail Özdemir; "Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır"
Türkiye Hızda 101. Sırada! mask
Türkiye Hızda 101. Sırada!
Başkent’te EKOFEST’e Büyük İlgi! mask
Başkent’te EKOFEST’e Büyük İlgi!
Milli Piyango'dan 'Özel' ve 'Uzun' Çekiliş! mask
Milli Piyango'dan 'Özel' ve 'Uzun' Çekiliş!
Hülya Koçyiğit Başkent Kültür Yolu Festivalinde Ankaralılarla Buluştu... mask
Hülya Koçyiğit Başkent Kültür Yolu Festivalinde Ankaralılarla Buluştu...
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na tepki! mask
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na tepki!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL