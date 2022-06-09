09 Haz 2022 - 09:31- Gündem G: 09 Haz 2022 - 09:32

Zeynep Erdoğan Fas'ta Büyük Beğeni Topladı...

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İSTANBUL (İGFA) - 2 - 4 Haziran 2022 tarihleri arasında basın toplantısıyla başlayan Marakeş Moda Haftası; DA Consulting işbirliğinde Türkiye’den tasarımcıları, sanat, kültür ve moda endüstrisinin önde gelen isimleriyle kırmızı halı ve çeşitli moda konferanslarında buluşturdu.
Zeynep Erdoğan Fas'ta Büyük Beğeni Topladı... mask
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Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Oriental Fashion Week kapsamında ilk kez gerçekleştirilen  Marakeş Moda Haftası, Fas’in eşsiz mimarisiyle tanınan Mandarin Oriental Oteli’nin büyülü ortamında, dünyanın dört bir yanından katılım gösteren moda tasarımcılarının koleksiyonlarına ev sahipliği yaptı. 

Yeni koleksiyonuyla Marakeş Moda Haftası'na katılan Türk moda tasarımcısı Zeynep Erdoğan'ın yeni koleksiyonu basının ve konukların büyük beğenisini topladı.
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09 Haz 2022 - 09:31 - Gündem

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