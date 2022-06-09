Zeynep Erdoğan Fas'ta Büyük Beğeni Topladı...

Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Oriental Fashion Week kapsamında ilk kez gerçekleştirilen Marakeş Moda Haftası, Fas’in eşsiz mimarisiyle tanınan Mandarin Oriental Oteli’nin büyülü ortamında, dünyanın dört bir yanından katılım gösteren moda tasarımcılarının koleksiyonlarına ev sahipliği yaptı.

Yeni koleksiyonuyla Marakeş Moda Haftası'na katılan Türk moda tasarımcısı Zeynep Erdoğan'ın yeni koleksiyonu basının ve konukların büyük beğenisini topladı.