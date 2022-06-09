Zeynep Erdoğan Fas'ta Büyük Beğeni Topladı...

Bu yıl 46'ncısı düzenlenen Oriental Fashion Week kapsamında ilk kez gerçekleştirilen Marakeş Moda Haftası, Fas’in eşsiz mimarisiyle tanınan Mandarin Oriental Oteli’nin büyülü ortamında, dünyanın dört bir yanından katılım gösteren moda tasarımcılarının koleksiyonlarına ev sahipliği yaptı.
Yeni koleksiyonuyla Marakeş Moda Haftası'na katılan Türk moda tasarımcısı Zeynep Erdoğan'ın yeni koleksiyonu basının ve konukların büyük beğenisini topladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.