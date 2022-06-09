Çankaya'da Musa Eroğlu Konseri...Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Konserle Açılıyor...

Çankaya Belediyesi, üstünü kapatarak tamamen yenilediği ve kent meydanına dönüştürdüğü pazaryerlerine bir yenisini daha ekliyor. Mürsel Uluç Mahallesi pazaryeri 11 Haziran'da Musa Eroğlu konseriyle yeniden hizmete açılıyor. Çankaya Belediyesi, tepeden tırnağa yenileyerek kent meydanına dönüştürdüğü pazaryerlerine bir yenisini daha ekliyor.

Mürsel Uluç Mahallesi’nde uzun yıllar hizmet veren ve tamamen yenilenen pazaryeri yaklaşık 7 bin metrekare alan üzerine kurulu. Sebze-meyve satışlarının yapılacağı pazaryerinde 364 metrekarelik basketbol sahası, 450 metrekarelik futbol sahası, 241 metrekarelik çocuk oyun alanı ile yürüyüş yolları ve kondisyon alanları da bulunuyor.

HAFTANIN HER GÜNÜ KULLANILABİLECEK

Pazaryerlerini, vatandaşların haftada bir gün değil her gün kullanabilecekleri alanlara dönüştürdüklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, üstü kapatılan Mürsel Uluç Pazaryerinin hem esnafa hem de vatandaşlara daha konforlu alışveriş imkanı sunacağını söyledi. Taşdelen, pazaryerinin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de ev sahipliği yapacağını ekledi.