09 Haz 2022 - 11:44- Gündem G: 09 Haz 2022 - 11:45

Türkiye İllere Göre Kira Artış Rekoru! % 411...

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İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde konut arzındaki azalma, inşaat maliyeti ile konut talebinde görülen artış kiralık ve satılık daire fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Türkiye İllere Göre Kira Artış Rekoru! % 411... mask
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Hepsiemlak’ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu “Mayıs 2022 Emlak Endeksi” sonuçları, Türkiye genelinde satılık ve kiralık konutlardaki bir yıl içerisinde yaşanan fiyat artışını gözler önüne serdi.

Türkiye genelinde satılık ve kiralık ev fiyatları artış göstermeye devam ediyor. Mayıs ayı verilerine göre Türkiye kira artış rekoru Antalya Muratpaşa’da yaşandı.

Verilere göre; kiralık konutlarda en fazla artış gösteren ilçe yüzde 19 ile Edirne Merkez oldu. Edirne’yi yüzde 17 ile İstanbul Fatih, yüzde 14 ile Ankara Keçiören izledi.

TÜRKİYE KİRA ARTIŞ REKORU ANTALYA MURATPAŞA’DA

Türkiye genelinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kira oranları karşılaştırıldığında ise Antalya’nın rekor artış gösterdiği dikkat çekti. Antalya’nın Muratpaşa, Konyaaltı ve Alanya ilçeleri endeksin ilk üçünde yer aldı.

TÜRKİYE GENELİ KİRALIK KONUT İLK BEŞ
Antalya Muratpaşa
% 411

Antalya Konyaaltı
% 327


Antalya Alanya
% 327

İstanbul Beyoğlu
% 273


İstanbul Kağıthane
% 257


İstanbul Üsküdar
% 241

Satılık konut artışı değerlendirildiğinde en çok değer kazanan il ise İstanbul oldu. Türkiye genelinde yıllık satılık konut fiyatları, geçtiğimiz yılın Mayıs ayıyla karşılaştırıldığında ise satılık konut fiyatlarında en fazla artış yine İstanbul’da görüldü.

09 Haz 2022 - 11:44 - Gündem

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