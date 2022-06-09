Ankara Pursaklar'da Ev Hanımlarına Özel Kültürel Geziler Başlıyor...

Geçtiğimiz yıllarda çeşitli illere kültürel geziler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, bu geleneği bu yılda devam ettirerek ilçede ikamet eden ev hanımlarının doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan şehirlere yönelik düzenlenecek olan geziler için kayıtları almaya başladı.

Rehber eşliğinde gerçekleştirilecek gezi programında İstanbul, Bursa ve Konya ziyaretleri ile ev hanımları, kültürel ve tarihi mirasları da yakından görme fırsatına sahip olacak.

‘‘Ev hanımlarına doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan şehirlerimiz ile tanışma fırsatı sunacağız’’

Binlerce ev hanımının tarihe yakından tanıklık edeceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Düzenleyeceğimiz İstanbul, Bursa ve Konya gezileriyle ev hanımlarımıza şehirlerin tarihi ve manevi iklimleri açısından önemi büyük olan yerleri görme imkânına sahip olacaklar. Bu gezilere amacımız ilçemizin kadınlarına doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan şehirlerimiz ile tanışma fırsatı sunacağız. Şimdiden turumuza katılacak olan ev hanımlarımıza keyifli geziler diliyorum" dedi.

Nasıl Kayıt Olunur?

Kültürel gezilere katılmak isteyen ev hanımları, başvurularını 9 Haziran-22 Haziran tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular, belediyenin 0 (312) 551 97 67 numaralı telefonundan ya da Pursaklar Yaşam Merkezinde yapılabilecek.