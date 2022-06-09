09 Haz 2022 - 11:46- Belediyeler G: 09 Haz 2022 - 11:47

Ankara Pursaklar'da Ev Hanımlarına Özel Kültürel Geziler Başlıyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, kadınların tarihi, kültürel ve manevi duyguları doruklarına kadar yaşayabilmeleri için Kültür Gezileri için kayıt almaya başladı.
Ankara Pursaklar'da Ev Hanımlarına Özel Kültürel Geziler Başlıyor... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz yıllarda çeşitli illere kültürel geziler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, bu geleneği bu yılda devam ettirerek ilçede ikamet eden ev hanımlarının doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan şehirlere yönelik düzenlenecek olan geziler için kayıtları almaya başladı. 

Rehber eşliğinde gerçekleştirilecek gezi programında İstanbul, Bursa ve Konya ziyaretleri ile ev hanımları, kültürel ve tarihi mirasları da yakından görme fırsatına sahip olacak.

‘‘Ev hanımlarına doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan şehirlerimiz ile tanışma fırsatı sunacağız’’

Binlerce ev hanımının tarihe yakından tanıklık edeceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Düzenleyeceğimiz İstanbul, Bursa ve Konya gezileriyle ev hanımlarımıza şehirlerin tarihi ve manevi iklimleri açısından önemi büyük olan yerleri görme imkânına sahip olacaklar. Bu gezilere amacımız ilçemizin kadınlarına doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan şehirlerimiz ile tanışma fırsatı sunacağız.  Şimdiden turumuza katılacak olan ev hanımlarımıza keyifli geziler diliyorum" dedi. 

Nasıl Kayıt Olunur?

Kültürel gezilere katılmak isteyen ev hanımları,  başvurularını 9 Haziran-22 Haziran tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular, belediyenin 0 (312) 551 97 67 numaralı telefonundan ya da Pursaklar Yaşam Merkezinde yapılabilecek.

09 Haz 2022 - 11:46 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Pursaklar'da Ev Hanımlarına Özel Kültürel Geziler Başlıyor... mask
Ankara Pursaklar'da Ev Hanımlarına Özel Kültürel Geziler Başlıyor...
Çankaya'da Musa Eroğlu Konseri...Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Konserle Açılıyor... mask
Çankaya'da Musa Eroğlu Konseri...Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Konserle Açılıyor...
Eski Milli Halterci Halil Mutlu Başkan Murat Ercan’la Buluştu... mask
Eski Milli Halterci Halil Mutlu Başkan Murat Ercan’la Buluştu...
Keçiören Belediyesi İlçeyi Baştan Aşağı Temizliyor! mask
Keçiören Belediyesi İlçeyi Baştan Aşağı Temizliyor!
Mamaklı Hanımların Eserleri Görülmeye Değer... mask
Mamaklı Hanımların Eserleri Görülmeye Değer...
“58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz” Başkan Oğuz, “Cenazede Gözyaşı Düğünde Halay başı” Oluyor... mask
“58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz” Başkan Oğuz, “Cenazede Gözyaşı Düğünde Halay başı” Oluyor...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL