09 Haz 2022 - 11:57- Belediyeler G: 09 Haz 2022 - 11:58

Kahramankazan'da "İyilik Melekleri" Görev Başında...

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazan’da “İyilik Melekleri” olarak anılan Kahramankazan Belediyesi Mavi Ay Birimi personelleri, vatandaşların en kısa şekilde zaman kaybetmeden hizmete ulaşabilmelerini sağlıyor.
Kahramankazan'da "İyilik Melekleri" Görev Başında... mask
+10
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe halkına en iyi şekilde hizmet etmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade ederek, “Tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın emrindeyiz” dedi. 

Kahramankazan Belediyesi hizmet binası girişinde yer alan Mavi Ay hizmet birimi, ilçe halkının ve belediyeye başvuran vatandaşların hizmete en kısa yoldan ulaşmaları için yoğun çaba harcıyor. Bu yoğun çabalar, Mavi Ay hizmet biriminde görev yapan personelin ilçe halkı tarafından “İyilik Melekleri” olarak anılmasını sağlıyor.

Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hizmet veren Mavi Ay, belediyenin halka dönük gülen yüzü olarak dikkati çekiyor. Mavi Ay biriminde, vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve öneriler anında işleme alınıyor. Mavi Ay’da ayrıca, herhangi bir işlem için belediyeye başvuran vatandaşlar anında ilgili birimlere yönlendirilerek, zaman kaybının önüne geçiliyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, Mavi Ay’da vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve önerilerini dinliyor. 

“Vatandaşımızın emrindeyiz” 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tüm belediye personelinin ilçe halkı için seferber olduğunu ve onlara en iyi hizmeti sunmak için yoğun çaba harcadığını belirterek, “Tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın emrindeyiz. Her şeyin en iyisine ve güzeline layık olan hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

 

09 Haz 2022 - 11:57 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Pursaklar'da Ev Hanımlarına Özel Kültürel Geziler Başlıyor... mask
Ankara Pursaklar'da Ev Hanımlarına Özel Kültürel Geziler Başlıyor...
Çankaya'da Musa Eroğlu Konseri...Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Konserle Açılıyor... mask
Çankaya'da Musa Eroğlu Konseri...Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Konserle Açılıyor...
Eski Milli Halterci Halil Mutlu Başkan Murat Ercan’la Buluştu... mask
Eski Milli Halterci Halil Mutlu Başkan Murat Ercan’la Buluştu...
Keçiören Belediyesi İlçeyi Baştan Aşağı Temizliyor! mask
Keçiören Belediyesi İlçeyi Baştan Aşağı Temizliyor!
Mamaklı Hanımların Eserleri Görülmeye Değer... mask
Mamaklı Hanımların Eserleri Görülmeye Değer...
“58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz” Başkan Oğuz, “Cenazede Gözyaşı Düğünde Halay başı” Oluyor... mask
“58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz” Başkan Oğuz, “Cenazede Gözyaşı Düğünde Halay başı” Oluyor...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL