Milli voleybolcular öğrencilerle buluştu

İSTANBUL (İGFA) - Öğrencilerine sporun her dalını sevdirmeyi amaçlayan Bilfen Okulları, spor alanındaki başarılı isimleri öğrencileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, okullarından mezun ve şu an kariyerine Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncusu ve millî voleybolcu olarak devam eden İpar Kurt, yine mezunlardan Amerikan University Takımı oyuncusu, millî voleybolcu Zeynep Üzen ile eski millî voleybolcu, gazeteci, sunucu, spiker Başak Koç'u kampüslerinde ağırladı.

Moderatörlüğünü Başak Koç'un gerçekleştirdiği söyleşide oyuncular, başarı hikâyelerini Bilfenli öğrencilerle paylaşırken öğrencilere de önemli tavsiyelerde bulundu.

Okula girdiği andan itibaren kendisinin de çok heyecanlandığı dile getiren, millî voleybolcu Zeynep Üzen ise voleybolun kendisi için bir tutku haline geldiğini söyledi. En zor zamanlarında bile bir şekilde hayatında voleybolun olduğunu dile getiren Üzen, “Voleybol benim de hayatımda bir sürü kapı açtı. Hem eğitim hem sporu bir arada yürütmek için gerçekten çok çalıştım. Ve bunu başardığımı da düşünüyorum” dedi.

Millî voleybolcu İpar Kurt ise yaptığı konuşmada okula ilk girdiği anda çok heyecanlandığını belirterek kendisi gibi aynı sıralarda okuyan öğrencilerle ve öğretmenleriyle buluşmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

Sporcuların idol belirledikleri voleybolcular, beslenme düzenleri, Amerika ve Türkiye voleybol takımları gibi birçok konunun daha konuşulduğu söyleşi oyuncularla çekilen hatıra fotoğrafı ile sonlandı.