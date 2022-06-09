Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé'ye 'Yılın Tasarımı' ödülü

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD)’nin bu sene 7.’sini düzenlediği Türkiye’de Yılın Otomobili yarışması heyecan ve çekişme dolu bir akşama sahne oldu.

2021'de ilk defa verilen “Yılın Tasarımı” ödülü bu yıl ikinci kez konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin tasarımını beğendiği modeller için yaptığı oylamayla belirlendi. Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé, göz kamaştıran etkileyici tasarımıyla Hyundai Tucson ve Cupra Formentor'un önüne geçerek 2022’de “Yılın Tasarımı” ödülünün sahibi oldu.

Hem otomotiv sektörü profesyonellerini hem de alanında uzman otomotiv gazetecilerini bir araya getiren “Türkiye’de Yılın Otomobili” organizasyonu için Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) yönetimine ve üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé'nin layık görüldüğü 'Yılın Tasarımı' ödülüyle ilgili olarak "Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé modelimizin zarif silueti ve göz kamaştıran tasarımı siz değerli OGD üyelerinin oylarıyla tescillendi. Bu çok kıymetli ödül için hepinize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, ödülü BMW tutkunları adına büyük bir gurur ve heyecanla alıyorum" dedi.

YENİ BMW 4 SERİSİ GRAN COUPÉ

Yeni BMW 420i Gran Coupé, markanın imzası niteliğinde olan ve birçok yeni BMW modelinde yekpare biçiminde tasarlanan böbrekleriyle kendini gösteriyor.

Bir önceki jenerasyonuna kıyasla boyutları artan Yeni BMW 420i Gran Coupé, iç mekânda daha cömert ve çok yönlü bir yaşam alanını kullanıcısına sunuyor.