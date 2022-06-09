EFES 2022'den nefes kesen görüntüler

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, EFES 2022 Tatbikatı’nda gece safhasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımlarda, “Tatbikatının gece safhası devam ediyor. Hedefler havadan ve karadan başarılı şekilde imha ediliyor", "Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotları da belirlenen hedefleri başarıyla imha etti", "Kahraman topçularımız gecenin karanlığında hedefleri yerle bir etti", "KORKUT ve modernize edilen 35 mm’lik hava savunma silah sistemlerimizle havadaki hedef de başarıyla vuruldu" iletileriyle görüntülere yer verildi.

Tatbikatları Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte konuk Bakanlar, Genelkurmay Başkanları ve TSK Komuta Kademesi de yakından takip etti.