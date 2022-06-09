09 Haz 2022 - 17:00- Gündem

EFES 2022'den nefes kesen görüntüler

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Milli Savunma Bakanlığı, EFES 2022 Tatbikatı’na ilişkin görüntüleri paylaştı.
EFES 2022'den nefes kesen görüntüler mask
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ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, EFES 2022 Tatbikatı’nda gece safhasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımlarda, “Tatbikatının gece safhası devam ediyor. Hedefler havadan ve karadan başarılı şekilde imha ediliyor", "Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotları da belirlenen hedefleri başarıyla imha etti", "Kahraman topçularımız gecenin karanlığında hedefleri yerle bir etti", "KORKUT ve modernize edilen 35 mm’lik hava savunma silah sistemlerimizle havadaki hedef de başarıyla vuruldu" iletileriyle görüntülere yer verildi.

Tatbikatları Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte konuk Bakanlar, Genelkurmay Başkanları ve TSK Komuta Kademesi de yakından takip etti.

09 Haz 2022 - 17:00 - Gündem

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