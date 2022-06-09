238 milyon TL'lik SED ödemeleri hesaplarda

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED'den yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 238 milyon TL yatırıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, bakanlığın çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması için ihtiyaç sahibi ailelere bu hizmeti sunduğunu belirterek, SED’den yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama bin 650 TL destek sağlandığını açıkladı.

Ailelerin hesaplarına Haziran ayında toplam 238 milyon TL yatırdıklarını kaydeden Bakan Yanık, SED’den yararlanan çocuklarının ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklerle de desteklendiğini belirtti.

Bakan Yanık, SED Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması projemiz (Okul Destek Projesi) ile

çocuklarımız için tarihi mekanlara geziler, müze ziyaretleri, doğa sporları gibi etkinlikler organize ediyoruz. Yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda sanatsal ve sportif kurslara katılmalarını sağladıklarını; çevre temizliği, ağaç dikimi, yaşlı ve engelli gibi özel grupta bulunan kişilerle bir araya gelebilecekleri, bilinç ve farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla onların sosyal hayata katılmalarına ortam oluşturduklarını söyledi.

SED hizmetinden 147 bin çocuğun yararlandığını bildirildi.