09 Haz 2022 - 17:01- Belediyeler

Keçiören'li Minikler Bitki Yetiştirmenin İnceliklerini Öğrendiler...

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Keçiören Belediyesi bünyesinde İlçedeki Ovacık Mahallesi’nde hizmet veren modern ve akıllı sera Mamak 75. Yıl İlkokulu öğrencilerini misafir etti. Öğretmen Banu Dağ’ın refakatinde yılsonu gezisi kapsamında seraya gelen minik öğrenciler bitkileri ve sera etrafında bulunan fidanlığı tanıma fırsatı buldular.
Keçiören'li Minikler Bitki Yetiştirmenin İnceliklerini Öğrendiler... mask
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Burada görevli teknik personel ve ziraat mühendisleri de öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayarak tek tek bilgilendirme yaptı. Etkinlik kapsamında tüm çocuklara toprak ve tohumdan oluşan bitki üretim kiti hediye edildi.

“ÜRETİMİN ÖNEMİNİ AŞILAMAMIZ GEREKİYOR”

Belediyeye ait tüm tesislerin öğrencilerin hizmetinde olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’i gezmek isteyen tüm öğrencileri de ilçeye davet etti.  Altınok, öğrenmek için gezi programlarının önemine de değinerek, “Mamak’tan Keçiören’imize gelen melek ve çiçeklerimize seramızı gezdirdik. Toprağın ve tohumun ne kadar önemli olduğunu anlattık.

Bir bitkiyi yetiştirmek için ne kadar fazla emek vermek gerektiğini canlı olarak görmelerini sağladık. Çocuklarımızın bu geziden büyük keyif aldığını, toprağa ve tohuma da oldukça ilgili olduklarını görmek de bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu tür gezilerimizin sayısını artırarak çocuklarımıza küçük yaştan itibaren üretimin önemini aşılamamız gerekiyor” dedi. ​

09 Haz 2022 - 17:01 - Belediyeler

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