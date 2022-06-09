Keçiören Gönül Köşkü Sakinleri Keçmek Sergisini Gezdi...

Bu kapsamda sergiyi gezmek için gönüllü olan yaşlılar belediyeye ait otobüsle huzurevinden alınarak Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi Sergi Salonu’na getirildi. Yaşlılar 6 bin kursiyerin elinden çıkan yüzlerce eseri tek tek inceleme fırsatı buldu. Sergide görevli personel de yaşlıların merak ettikleri soruları yanıtlamak için gezi boyunca onlara refakat etti.
Pandemi dolayısıyla ara verilen sosyal ve kültürel etkinliklere hız kazandırdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi dolayısıyla ana ve babalarımız uzun süre dışarı çıkamadılar. Salgının hafiflemesi ve havaların ısınmasıyla birlikte onlar için geziler düzenlemeye başladık. Belediyemizin üretim merkezlerinden biri olan KEÇMEK’te ortaya konan eserleri yaşlılarımızın da görmesini istedik. Bu tür etkinliklerimizi artıracağız. Ana ve babalarımız nereye gitmek isterlerse onları oraya götüreceğiz.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.