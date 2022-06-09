09 Haz 2022 - 17:03- Gündem

Türk Kızılayı Kurban Bedellerini Açıkladı! 2022 Kurban Bedelleri...

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Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç Bursalıların Kızılay Bursa Şubesi’ne nasıl kurban bağışında bulunabileceğine dair açıklamalarda bulundu.
Türk Kızılayı Kurban Bedellerini Açıkladı! 2022 Kurban Bedelleri... mask
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Türk Kızılay, 2022 kurban bedellerini açıkladı. Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışı kurban bedeli bin 475 TL, yurt içi kurban bedeli 2 bin 475 TL oldu. Türk Kızılayı düzenlemiş olduğu kurban kampanyası sayesinde bu yılda da ihtiyaç sahipleri ile kurban ibadetini yerine getireceklerin arasında köprü olacağını söyledi.

BURSALILAR NASIL BAĞIŞTA BULUNABİLİR? KIZILAY BURSA’YA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Kızılay’a kurban bağışında bulunmak isteyenlere bağışlarını nasıl yapabileceklerine dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Tutanç, “www.bursakizilay.org.tr adresinden şube ve bağış kabul merkezimizden, stantlarımızdan veya 0541 220 24 40 nolu numaradan bizlere ulaşarak adresinize çağırarak makbuzlu ödeme yapabilirsiniz" dedi.

Yurt içi ve yurt dışında yaşayan milyonlarca ihtiyaç sahibine kurban bağışlarını ulaştıran Kızılay, kurban bağışlarını yurt dışında bazı bölgelerde doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken diğer yandan konserve kıyma ve konserve et şeklinde yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

09 Haz 2022 - 17:03 - Gündem

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