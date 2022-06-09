Keçiören'de Bir Halı Saha Da Abdurrahim Karakoç Anadolu Lisesine Kazandırıldı...

Açılışta öğrencilere hitaben konuşan Başkan Altınok, “Umudumuz, ümidimiz ve geleceğimizsiniz. Ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Bu yaşlarınızın kıymetini bilin. Önünüzde uzun bir yol var. Ailenize, kendinize ve yüce Türk milletine karşı sorumluluklarınız var. Atatürk, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini biz kurduk onu ilelebet yaşatacak sizlersiniz’ diyor gençlere. Ülkemizi gençlere emanet ediyor. Kendinizi iyi yetiştirin. Her biriniz bir Türk bayrağısınız. Bayrağımızı daha yücelere daha yükseklere asacaksınız.” dedi.

Konuşmasında Keçiören Belediyesinin gençleri geleceğe hazırlamak için tesisleşme bakımından büyük yatırımlar yaptığını da hatırlatan Altınok şunları söyledi:

“12 Eylül öncesi kuşağıyız. Ben Keçiören çocuğuyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Keçiören’de okudum. Keçiören’e dair hafızası olan biri olarak söylüyorum; bugünkü tesislerin hiçbiri yoktu. Gençlik Parkı’na ya da Kuğulu Park’a gidiyorduk. Şimdi ise Keçiören’de olan hiçbir tesis diğer semtlerde yok. Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Dünya Olimpiyat Şampiyonlarının yapılacağı standartların üzerindedir. 18 yıl önce yaptık. Sporun ve sporcunun destekçisi bir hizmet anlayışımız var.

Türkiye’de en çok park olan kent Keçiören Büyükşehir Belediyelerinden dahi daha çok yeşil alan yapan, ağaç diken, park yapan belediye Keçiören Belediyesidir. Gençlerimizin yetişmesi, geleceğe ruhen ve bedenen hazırlanabilmesi için belediyemizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Tüm spor salonlarımız, tüm tesissilerimiz gençlerimiz için. Eğitim öğretim yılının da sonuna geldik. Dinlenin ama kitap okumayı ihmal etmeyin. Zamanınızı sosyal medyada geçirmeyin. Lazım olduğu kadar kullanın. Sizleri çok seviyoruz.”

Başkan Altınok kurdele kesim merasiminin ardından, yazar Lütfü Şehsuvaroğlu tarafından kaleme alınan, Abdurrahim Karakoç’un haberci olarak yazdığı şiirleri tartışan “Abdurrahim Karakoç Şair'in Haberci Olarak Portresi” isimli kitabı öğrencilere hediye etti.

Altınok, “Abdürrahim Karakoç kimdir? Davası nedir? Yüreği ne için çarpmıştır? Bu eseri okuyarak onu tanıyacaksınız” ifadelerini kullandı.