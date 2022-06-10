10 Haz 2022 - 22:18- Belediyeler

Sincan'da Sıfır Atık Sanata Dönüştü...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sıfır atık eserleriyle göz doldurdu. Sıfır atık projeleriyle bir marka haline gelen Sincan’da, Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri atık malzemeleri sanata dönüştürerek yıl sonu sergisinde görücüye çıkardı.
Sincan'da Sıfır Atık Sanata Dönüştü... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ilgiyle gezdiği sergide öğrencilerin eserleri tam not aldı. Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi yıl sonu sergisi ve konseri ile hem gözleri hem kulakları mest etti. Öğrencilerin bütün bir yıl hazırladığı eserlerin sunulduğu sergi ve konserde geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserler dikkat çekti.

Yıl sonu sergisi açılışına Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, veliler ve öğrenciler katıldı. Itri Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Gazi Barut, protokole sergiyi gezdirerek eserler hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin atık malzemeleri değerlendirerek sanat eserine dönüştürdüğü kıyafetleri kendi üzerlerinde sergilemesi beğeni kazandı.

“ESERLERE HAYRAN KALDIM”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, resimleri tek tek inceledi ve öğrencilerle eserleri hakkında sohbet etti. “Öğrencilerimizin birbirinden güzel eserlerine hayran kaldım” diyen Başkan Ercan hem öğretmenleri hem de öğrencileri tebrik etti. Serginin ardından okulun müzik bölümü öğrencileri değerli eserleri hem çaldı hem söyledi. Öğrencilerin yetenekleriyle gururlanan veliler de keyifli vakit geçirdi.  
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yeni Halı Sahada İlk Penaltı Başkan Altınok'tan mask
Yeni Halı Sahada İlk Penaltı Başkan Altınok'tan
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri 11 Haziran Cumartesi Saat 19.30'da Hizmete Açılıyor mask
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri 11 Haziran Cumartesi Saat 19.30'da Hizmete Açılıyor
Başkan Ertuğrul Çetin’den Bilim Fuarlarına Tam Not mask
Başkan Ertuğrul Çetin’den Bilim Fuarlarına Tam Not
Pursaklar'da Yeni Millet Kıraathanesi Yükseliyor mask
Pursaklar'da Yeni Millet Kıraathanesi Yükseliyor
Kahramankazan'a Mahalle Kültür Evleri Projesi mask
Kahramankazan'a Mahalle Kültür Evleri Projesi
Çankaya Bahçelievler'in Kent Ağaç Atlası Çıkarılacak... mask
Çankaya Bahçelievler'in Kent Ağaç Atlası Çıkarılacak...
Altındağ Belediyesinden Önemli Atak... mask
Altındağ Belediyesinden Önemli Atak...
Mamaklı Hanımlar Hünerli Çıktı! Mamak’ta Her Gün Bir Aile Merkezinde Sergi Var… mask
Mamaklı Hanımlar Hünerli Çıktı! Mamak’ta Her Gün Bir Aile Merkezinde Sergi Var…
Yenimahalle Şentepe Teleferik Açık Mı? Teleferik Ücreti Ne Kadar? Şentepe Teleferik Kaça Kadar Açık? mask
Yenimahalle Şentepe Teleferik Açık Mı? Teleferik Ücreti Ne Kadar? Şentepe Teleferik Kaça Kadar Açık?
Ankara – Niğde Otoyolu Ücreti 2022 Ne Kadar? Niğde Ankara Otoban Ücreti Ne Kadar Oldu? mask
Ankara – Niğde Otoyolu Ücreti 2022 Ne Kadar? Niğde Ankara Otoban Ücreti Ne Kadar Oldu?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya İletişim Merkezi Eylül'de Başlıyor   mask
Çankaya İletişim Merkezi Eylül'de Başlıyor  
Yeni Halı Sahada İlk Penaltı Başkan Altınok'tan mask
Yeni Halı Sahada İlk Penaltı Başkan Altınok'tan
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri 11 Haziran Cumartesi Saat 19.30'da Hizmete Açılıyor mask
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri 11 Haziran Cumartesi Saat 19.30'da Hizmete Açılıyor
Pursaklar'da Yeni Millet Kıraathanesi Yükseliyor mask
Pursaklar'da Yeni Millet Kıraathanesi Yükseliyor
Kahramankazan'a Mahalle Kültür Evleri Projesi mask
Kahramankazan'a Mahalle Kültür Evleri Projesi
Başkan Ertuğrul Çetin’den Bilim Fuarlarına Tam Not mask
Başkan Ertuğrul Çetin’den Bilim Fuarlarına Tam Not
Altındağ Belediyesinden Önemli Atak... mask
Altındağ Belediyesinden Önemli Atak...
Çankaya Bahçelievler'in Kent Ağaç Atlası Çıkarılacak... mask
Çankaya Bahçelievler'in Kent Ağaç Atlası Çıkarılacak...
Mamaklı Hanımlar Hünerli Çıktı! Mamak’ta Her Gün Bir Aile Merkezinde Sergi Var… mask
Mamaklı Hanımlar Hünerli Çıktı! Mamak’ta Her Gün Bir Aile Merkezinde Sergi Var…
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

10 Haz 2022 - 22:18 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sincan'da Sıfır Atık Sanata Dönüştü... mask
Sincan'da Sıfır Atık Sanata Dönüştü...
Çankaya İletişim Merkezi Eylül'de Başlıyor   mask
Çankaya İletişim Merkezi Eylül'de Başlıyor  
Başkan Ertuğrul Çetin’den Bilim Fuarlarına Tam Not mask
Başkan Ertuğrul Çetin’den Bilim Fuarlarına Tam Not
Pursaklar'da Yeni Millet Kıraathanesi Yükseliyor mask
Pursaklar'da Yeni Millet Kıraathanesi Yükseliyor
Kahramankazan'a Mahalle Kültür Evleri Projesi mask
Kahramankazan'a Mahalle Kültür Evleri Projesi
Etimesgut'ta Gençlere Uygulamalı Çevre Eğitimi... mask
Etimesgut'ta Gençlere Uygulamalı Çevre Eğitimi...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL