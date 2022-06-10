Sincan'da Sıfır Atık Sanata Dönüştü...

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ilgiyle gezdiği sergide öğrencilerin eserleri tam not aldı. Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi yıl sonu sergisi ve konseri ile hem gözleri hem kulakları mest etti. Öğrencilerin bütün bir yıl hazırladığı eserlerin sunulduğu sergi ve konserde geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserler dikkat çekti.

Yıl sonu sergisi açılışına Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, veliler ve öğrenciler katıldı. Itri Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Gazi Barut, protokole sergiyi gezdirerek eserler hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin atık malzemeleri değerlendirerek sanat eserine dönüştürdüğü kıyafetleri kendi üzerlerinde sergilemesi beğeni kazandı.

“ESERLERE HAYRAN KALDIM”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, resimleri tek tek inceledi ve öğrencilerle eserleri hakkında sohbet etti. “Öğrencilerimizin birbirinden güzel eserlerine hayran kaldım” diyen Başkan Ercan hem öğretmenleri hem de öğrencileri tebrik etti. Serginin ardından okulun müzik bölümü öğrencileri değerli eserleri hem çaldı hem söyledi. Öğrencilerin yetenekleriyle gururlanan veliler de keyifli vakit geçirdi.