10 Haz 2022 - 22:16- Gündem

Vestel’den Ankara’ya yeni nesil mağaza

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Türkiye’nin öncü teknoloji markası Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor. Vestel, yenilenen konseptiyle son mağazasını Ankara’da açtı. Keçiören Esentepe Mahallesi’nde açılan mağaza Vestel’in yenilenen konseptiyle Ankara’da açtığı üçüncü mağaza oldu.

Vestel’den Ankara’ya yeni nesil mağaza mask
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Türkiye’nin öncü teknoloji markası Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor. Vestel, yenilenen konseptiyle son mağazasını Ankara’da açtı. Keçiören Esentepe Mahallesi’nde açılan mağaza Vestel’in yenilenen konseptiyle Ankara’da açtığı üçüncü mağaza oldu. 

Türkiye'nin 81 ilinde mağazaları bulunan Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor. Vestel, son olarak Ankara’da yeni konseptli mağazalarından birini daha açtı. Vestel’in benzersiz tüketici deneyimi sunduğu yenilenen konseptinin Ankara’daki üçüncü mağazası olan mağaza Keçiören Esentepe Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı. 

Mağazada, beyaz eşyadan ankastreye, küçük ev aletlerinden ısıtma ve soğutma sistemlerine, mobil cihazlar ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri Başkentli tüketicilere sunulacak.

10 Haz 2022 - 22:16 - Gündem

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