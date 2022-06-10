Vestel’den Ankara’ya yeni nesil mağaza

Türkiye’nin öncü teknoloji markası Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor. Vestel, yenilenen konseptiyle son mağazasını Ankara’da açtı. Keçiören Esentepe Mahallesi’nde açılan mağaza Vestel’in yenilenen konseptiyle Ankara’da açtığı üçüncü mağaza oldu.
Türkiye'nin 81 ilinde mağazaları bulunan Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürüyor. Vestel, son olarak Ankara’da yeni konseptli mağazalarından birini daha açtı. Vestel’in benzersiz tüketici deneyimi sunduğu yenilenen konseptinin Ankara’daki üçüncü mağazası olan mağaza Keçiören Esentepe Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı.
Mağazada, beyaz eşyadan ankastreye, küçük ev aletlerinden ısıtma ve soğutma sistemlerine, mobil cihazlar ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri Başkentli tüketicilere sunulacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.