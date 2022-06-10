Ankaralılar, Başkent Kültür Yolu Rotasında Koşacak. Başkent Kültür Yolu Festivali, kapanış programında sanat ve sporu özel bir etkinlikte buluşturacak. Başkent Kültür Yolu rotası üzerinde düzenlenen Başkent Kültür Yolu Koşusu, Ankara’nın eşsiz kültürel mirasına sporla dikkat çekecek. Ankara’da ilk kez bir sanat rotası üzerinde düzenlenen koşuya katılan Ankaralılar, Başkent Kültür Yolu Festivali’nin benzersiz kültür ve sanat ruhunu sporun birleştirici gücüyle birlikte deneyimleyecekler.

Başkent Kültür Yolu rotası, 28 Mayıs’ta başlayan Başkent Kültür Yolu Festivali’nin kapanışında özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalin son günü olan 12 Haziran’da düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Koşusu’nda atletler Başkent Kültür Yolu rotası üzerinde koşacak. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nden CSO ADA ANKARA’ya uzanan 5 km’lik etapta bu yıl ilk kez gerçekleşecek etkinlikte, sporcular Ankara’nın tarihî ve modern yüzünü yansıtan merkezlerle dolu güzergâhta yarışacak. Etkinlik, Türk Telekom’un ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

Sanat ve Sporun Birleştirici Gücü Sokaklarda

Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Başkent Kültür Yolu Koşusu, Ankara’nın seçkin kültür merkezleri ve mimarî abideleriyle çevrili Başkent Kültür Yolu rotası üzerinde gerçekleştirilecek. Ankara’nın eşsiz kültürel mirasını sporla buluşturan etkinlik, sanat ve sporun birleştirici gücünü Başkent’in sokaklarına taşıyacak.

Birinciye 7.500 TL Ödül

18 yaşını doldurmuş tüm kulüplü, ferdi ve yabancı uyruklu sporcuların katılabileceği Başkent Kültür Yolu Koşusu, Türkiye Atletizm Federasyonu ve WA yarışma kurallarına uygun olarak yapılacak. Amatör ve profesyonel atletlerin katılabileceği etkinlikte birinciye 7.500 TL, ikinciye 5.000 TL, üçüncüye ise 2.500 TL ödül verilecek. Koşuya katılan tüm sporcular madalya almaya hak kazanacak. Ulucanlar Müzesi’nden başlayıp tüm rotayı takip ederek CSO ADA Ankara'da sona eren Başkent Kültür Yolu Koşusu, 1,5 saat sürecek. Başkent Kültür Yolu Koşusu’nun biletleri biletinial.com üzerinden temin edilebiliyor.