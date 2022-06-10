10 Haz 2022 - 22:17- Belediyeler

Başkan Ertuğrul Çetin’den Bilim Fuarlarına Tam Not

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Altınova Ortaokulu’nda öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sergiledikleri, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarına katıldı.

Başkan Ertuğrul Çetin’den Bilim Fuarlarına Tam Not mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TÜBİTAK’ın desteğiyle ilçede eğitim veren tüm okullarda gerçekleştirilen bilim fuarlarına katılım sağlayan Başkan Ertuğrul Çetin, son olarak Altınova Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ile birlikte inceledi. Her geçen gün ilçede bilime ve teknolojiye olan ilginin arttığını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, Altınova Ortaokulu’ndaki Bilim Fuarı'ndaki standları tek tek gezerek projeler hakkında öğrencilerden ve öğretmenlerden detaylı bilgi aldı.

‘‘Fuarlarda becerilerini sergileyen genç kardeşlerimize bilim yolculuğunda başarılar diliyorum’’

Pursaklar'da Bilim ve Teknolojide geleceğin mucitlerini yetiştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin;  "Altınova Ortaokulu’nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ile katıldık. Belediye olarak bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik edilmesi için Bilim Pursaklar ve Deneyap Atölyelerini ilçemize kazandırdık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde Tübitak desteği ile bilim ve teknolojinin genç nesillerde yaygınlaştırılması için ilçemizdeki okullarda Bilim Fuarları düzenliyor. Fuarlarda becerilerini sergileyen genç kardeşlerimize, bilim yolculuğunda başarılar diliyorum” dedi.
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sincan'da Sıfır Atık Sanata Dönüştü... mask
Sincan'da Sıfır Atık Sanata Dönüştü...
Yeni Halı Sahada İlk Penaltı Başkan Altınok'tan mask
Yeni Halı Sahada İlk Penaltı Başkan Altınok'tan
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri 11 Haziran Cumartesi Saat 19.30'da Hizmete Açılıyor mask
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri 11 Haziran Cumartesi Saat 19.30'da Hizmete Açılıyor
Pursaklar'da Yeni Millet Kıraathanesi Yükseliyor mask
Pursaklar'da Yeni Millet Kıraathanesi Yükseliyor
Kahramankazan'a Mahalle Kültür Evleri Projesi mask
Kahramankazan'a Mahalle Kültür Evleri Projesi
Çankaya Bahçelievler'in Kent Ağaç Atlası Çıkarılacak... mask
Çankaya Bahçelievler'in Kent Ağaç Atlası Çıkarılacak...
Altındağ Belediyesinden Önemli Atak... mask
Altındağ Belediyesinden Önemli Atak...
Mamaklı Hanımlar Hünerli Çıktı! Mamak’ta Her Gün Bir Aile Merkezinde Sergi Var… mask
Mamaklı Hanımlar Hünerli Çıktı! Mamak’ta Her Gün Bir Aile Merkezinde Sergi Var…
Yenimahalle Şentepe Teleferik Açık Mı? Teleferik Ücreti Ne Kadar? Şentepe Teleferik Kaça Kadar Açık? mask
Yenimahalle Şentepe Teleferik Açık Mı? Teleferik Ücreti Ne Kadar? Şentepe Teleferik Kaça Kadar Açık?
Ankara – Niğde Otoyolu Ücreti 2022 Ne Kadar? Niğde Ankara Otoban Ücreti Ne Kadar Oldu? mask
Ankara – Niğde Otoyolu Ücreti 2022 Ne Kadar? Niğde Ankara Otoban Ücreti Ne Kadar Oldu?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sincan'da Sıfır Atık Sanata Dönüştü... mask
Sincan'da Sıfır Atık Sanata Dönüştü...
Çankaya İletişim Merkezi Eylül'de Başlıyor   mask
Çankaya İletişim Merkezi Eylül'de Başlıyor  
Yeni Halı Sahada İlk Penaltı Başkan Altınok'tan mask
Yeni Halı Sahada İlk Penaltı Başkan Altınok'tan
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri 11 Haziran Cumartesi Saat 19.30'da Hizmete Açılıyor mask
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri 11 Haziran Cumartesi Saat 19.30'da Hizmete Açılıyor
Pursaklar'da Yeni Millet Kıraathanesi Yükseliyor mask
Pursaklar'da Yeni Millet Kıraathanesi Yükseliyor
Kahramankazan'a Mahalle Kültür Evleri Projesi mask
Kahramankazan'a Mahalle Kültür Evleri Projesi
Altındağ Belediyesinden Önemli Atak... mask
Altındağ Belediyesinden Önemli Atak...
Çankaya Bahçelievler'in Kent Ağaç Atlası Çıkarılacak... mask
Çankaya Bahçelievler'in Kent Ağaç Atlası Çıkarılacak...
Mamaklı Hanımlar Hünerli Çıktı! Mamak’ta Her Gün Bir Aile Merkezinde Sergi Var… mask
Mamaklı Hanımlar Hünerli Çıktı! Mamak’ta Her Gün Bir Aile Merkezinde Sergi Var…
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 10 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

10 Haz 2022 - 22:17 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sincan'da Sıfır Atık Sanata Dönüştü... mask
Sincan'da Sıfır Atık Sanata Dönüştü...
Çankaya İletişim Merkezi Eylül'de Başlıyor   mask
Çankaya İletişim Merkezi Eylül'de Başlıyor  
Başkan Ertuğrul Çetin’den Bilim Fuarlarına Tam Not mask
Başkan Ertuğrul Çetin’den Bilim Fuarlarına Tam Not
Pursaklar'da Yeni Millet Kıraathanesi Yükseliyor mask
Pursaklar'da Yeni Millet Kıraathanesi Yükseliyor
Kahramankazan'a Mahalle Kültür Evleri Projesi mask
Kahramankazan'a Mahalle Kültür Evleri Projesi
Etimesgut'ta Gençlere Uygulamalı Çevre Eğitimi... mask
Etimesgut'ta Gençlere Uygulamalı Çevre Eğitimi...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL