Başkan Ertuğrul Çetin’den Bilim Fuarlarına Tam Not

TÜBİTAK’ın desteğiyle ilçede eğitim veren tüm okullarda gerçekleştirilen bilim fuarlarına katılım sağlayan Başkan Ertuğrul Çetin, son olarak Altınova Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ile birlikte inceledi. Her geçen gün ilçede bilime ve teknolojiye olan ilginin arttığını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, Altınova Ortaokulu’ndaki Bilim Fuarı'ndaki standları tek tek gezerek projeler hakkında öğrencilerden ve öğretmenlerden detaylı bilgi aldı.

‘‘Fuarlarda becerilerini sergileyen genç kardeşlerimize bilim yolculuğunda başarılar diliyorum’’

Pursaklar'da Bilim ve Teknolojide geleceğin mucitlerini yetiştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Altınova Ortaokulu’nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ile katıldık. Belediye olarak bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik edilmesi için Bilim Pursaklar ve Deneyap Atölyelerini ilçemize kazandırdık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde Tübitak desteği ile bilim ve teknolojinin genç nesillerde yaygınlaştırılması için ilçemizdeki okullarda Bilim Fuarları düzenliyor. Fuarlarda becerilerini sergileyen genç kardeşlerimize, bilim yolculuğunda başarılar diliyorum” dedi.