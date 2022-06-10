10 Haz 2022 - 12:13- Belediyeler G: 10 Haz 2022 - 12:14

Pursaklar'da Yeni Millet Kıraathanesi Yükseliyor

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Pursaklar Belediyesi, sosyal, kültürel ve eğitim alanında ilçeye yeni bir nefes katacak olan Saray Cumhuriyet Mahallesi Millet Kıraathanesi’nin yapım çalışmalarına devam ediyor.
Pursaklar'da Yeni Millet Kıraathanesi Yükseliyor mask
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Kitap okuma oranını artırmak, yeni neslin, sessiz ve sakin bir ortamda derslerine çalışabilmeleri amacıyla ilçe genelinde kıraathaneleri yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi,  Pursaklar Kıraathanesi, Saray Fatih Mahallesi Kıraathanesine bir yenisini daha ekleyerek geçen günlerde temelini attığı Saray Cumhuriyet Mahallesi Millet Kıraathanesi’ndeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kitap okumak, ders çalışmak ve sınavlara hazırlanan gençler için yeni bir seçenek olacak olan Saray Cumhuriyet Mahallesi Millet Kıraathanesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, gelinen son nokta hakkında ekiplerden bilgi aldı.

 ‘‘En büyük gayemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin bol bol kitap okuyup, ders çalışarak önemli başarılara imza atabilmesine ön ayak olabilmek’’

Yapımı devam eden Millet Kıraathanesinde vatandaşların bir yandan çaylarını yudumlarken bir yandan da ders çalışmanın ve kitap okumanın keyfini yaşayacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemize yeni eserler kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. En büyük gayemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin bol bol kitap okuyup, ders çalışarak önemli başarılara imza atabilmesine ön ayak olabilmek. Öğrencilerimiz daha güzel ortamlarda ders çalışabilsinler diye, Saray Cumhuriyet Mahallemizde yapımına başladığımız millet kıraathanemizi en kısa zamanda tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.
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10 Haz 2022 - 12:13 - Belediyeler

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