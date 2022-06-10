Çankaya İletişim Merkezi Eylül'de Başlıyor  

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 444 06 01 numaralı İletişim Merkezinin Eylül ayı itibarıyla vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda yeniden reorganize edileceğini açıkladı. Yeni sistem uyarınca vatandaşların talep ve şikayetleri konusuna göre belli bir zaman diliminde çözülmüş olacak. Çankaya Belediye Başkan Alper Taşdelen, KRT TV’de katıldığı Uyanma Vakti programında, vatandaşların belediyeden taleplerini hızlı bir şekilde karşılayacak yeni bir sisteme geçeceklerini açıkladı. Başkan Taşdelen, 444 06 01 iletişim hattı ile hizmet veren Halk Masası faaliyetlerinin daha işlevli hale getirilerek Çankaya İletişim Merkezi şeklinde sürdürüleceğini söyledi. Çankaya İletişim Merkezi ile tamamen vatandaş odaklı, hızlı bir şekilde çözüme yönelik hareket edileceğini ifade eden Alper Taşdelen, sistem üzerinde bir yıldır çalışarak alt yapısını oluşturduklarını kaydetti. Yeni organizasyonda mahalle bazlı gezici ekiplerin de olacağını bildiren Taşdelen, sistem hakkında örneklerle bilgi verdi.

Vatandaşlara talepleri ile ilgili dönüşlerin süreli olacağının altını çizen Başkan Taşdelen şöyle devam etti:

“Vatandaş cuma günü talepte bulunduysa ‘pazartesi kaldırımınız tamir edilecektir’ diyeceğiz. Bir zaman belirleyip o zaman içinde mutlaka çözeceğiz. Mesela tam kaplama asfalt istiyor bütün sokağa, programı yapıp örneğin; ‘10 gün sonra sokağınız komple asfaltlanacak’ diyeceğiz. Ve biz 10 gün sonra orayı asfaltlamış olacağız. Artık gelen talebe ‘programa alınmıştır’ şeklinde karşılık verilmeyecek. Gün ve gerçekçi bir zaman vereceğiz ve o zaman da oraya gideceğiz. Tüm süreci yetkili arkadaşlarım ve ben bizzat takip edeceğiz. Bu sistem bize birimlerin performansını da ölçme kolaylığı sağlayacak. Eylül ayında faaliyete geçecek yeni sistem ile hizmetlerimiz yurttaşlarımıza daha hızlı ulaşacak.”