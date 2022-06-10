10 Haz 2022 - 22:18- Gündem

Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri 11 Haziran Cumartesi Saat 19.30'da Hizmete Açılıyor

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Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri Musa Eroğlu konseri ile açılacak. Tüm halkın beklendiği konsere ilgi büyük.
Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri 11 Haziran Cumartesi Saat 19.30'da Hizmete Açılıyor mask
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Çankaya Belediyesi, üstünü kapatarak tamamen yenilediği ve kent meydanına dönüştürdüğü Mürsel Uluç Mahallesi Pazaryerini, 11 Haziran'da Musa Eroğlu konseriyle hizmete açıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşecek, Mürsel Uluç Mahallesi Pazaryeri açılışı ve Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Musa Eroğlu konserine katılmanız dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Tarih  : 11 Haziran 2022 Cumartesi

Saat   : 19.30

Yer     : Mürsel Uluç Mah. 950. Sokak

 

 
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10 Haz 2022 - 22:18 - Gündem

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