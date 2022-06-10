Çankaya Mürsel Uluç Kapalı Pazaryeri 11 Haziran Cumartesi Saat 19.30'da Hizmete Açılıyor

Çankaya Belediyesi, üstünü kapatarak tamamen yenilediği ve kent meydanına dönüştürdüğü Mürsel Uluç Mahallesi Pazaryerini, 11 Haziran'da Musa Eroğlu konseriyle hizmete açıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşecek, Mürsel Uluç Mahallesi Pazaryeri açılışı ve Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Musa Eroğlu konserine katılmanız dileğiyle saygılarımızı sunarız.
Tarih : 11 Haziran 2022 Cumartesi
Saat : 19.30
Yer : Mürsel Uluç Mah. 950. Sokak
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.