Ankara Keçiörengücü U-19 Kupasına Kavuştu!

.TFF Elit U-19 B liginde Türkiye 2. olan Ankara Keçiörengücü U-19 takımı madalya törenin ardından kupasını TFF Ankara Bölge Müdürü Barış Hikmet Topçu'dan aldı. Sezon boyunca verdikleri zorlu mücadelenin karşılığını bu kupayı kaldırarak aldıklarını belirten mor-beyazlı futbolcular yeni sezonu şampiyon olarak bitirmeyi hedeflediler.
Kulüp menajeri Abuzer Şahin, futbolcuları tebrik ederek, "Bu başarı hepinizin büyük bir mücadele vererek Türkiye 2.si oldunuz. Bizler sizi hep takip ediyoruz ve desteğimizi hiç bir zaman esirgememeye devam edeceğiz A takımda görmeyi temenni ediyoruz ama bu sizin elinizde asla pes etmeyin mücadeleden vazgeçmeyin. tekrar tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim." dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.