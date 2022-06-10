10 Haz 2022 - 22:41- Gündem G: 10 Haz 2022 - 22:42

Bakan Nebati'den TL mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini duyurdu.
Bakan Nebati'den TL mesajı mask
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ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından ekonomiye ilişkin yeni adımlara yönelik yeni kararları duyurdu.

Bakan Nebati, paylaşımlarını Türkçe ve İngilizce olarak yaptı.

Dr. Nebati paylaşımında, "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir. Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkanı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

10 Haz 2022 - 22:41 - Gündem

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