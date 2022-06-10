10 Haz 2022 - 22:42- Gündem G: 10 Haz 2022 - 22:43

Benzine büyük zam!

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Akaryakıtta iki gün önce motorine gelen zam ardından benzine 10 Haziran Cuma'yı 11 Haziran Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından geçerli olmak üzere 2 lirayı aşkın zam geliyor.
Benzine büyük zam! mask
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BURSA (İGFA) - Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye ise 54 kuruş zam geliyor.

Ortalama 26 lira olan benzinin litre fiyatı yeni zamla birlikte 28 lirayı geçecek. Şu anda pompa satışına yansıyan benzinin litre fiyatları Ankara'da 26,37, İstanbul'da 26,26, İzmir'de 26,40 ve Bursa'da 26,33 lira.

Son olarak 8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.

10 Haz 2022 - 22:42 - Gündem

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