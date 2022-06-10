Süper Kupa'nın tarihi ve saati belli oldu!

İSTANBUL (İGFA) - Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'un karşılaşacağı Süper Kupa maçı 30 Temmuz'da oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Demir Grup Sivasspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'umuz ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa macı 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi" ifadeleri yer aldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.