Süper Kupa'nın tarihi ve saati belli oldu!

İSTANBUL (İGFA) - Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'un karşılaşacağı Süper Kupa maçı 30 Temmuz'da oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Demir Grup Sivasspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'umuz ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa macı 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi" ifadeleri yer aldı.