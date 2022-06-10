10 Haz 2022 - 22:43- Gündem G: 10 Haz 2022 - 22:44

En çok sigara içen ülkelerde Türkiye 28'inci!

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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında yapılan araştırmaya göre en çok sigara içen ülkeler belli oldu. Türkiye, yüzde 28 ile ilk sırada bulunuyor.
En çok sigara içen ülkelerde Türkiye 28'inci! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Ajans Press'in OECD ülkeleri arasında sigara tüketim miktarlarını konu alan araştırmasında, OECD Sağlık İstatistikleri 2021 verilerinden derlenen bilgilere dikkati çekildi.

Türkiye’nin yüzde 28 oranla en çok sigara içen OECD ülkesi olduğu saptanırken. 15 yaş üstü kişilerin baz alındığı araştırmada, Türkiye’den sonra Endonezya’da yüzde 27,6, Rusya’da yüzde 25,8, Yunanistan ve Macaristan ise 24,9 olarak sırasıyla listede yer aldı.

Buna karşın Kosta Rika, Meksika, İzlanda, Norveç ve Brezilya gibi ülkelerde bu oranların yüzde 10’un aldığında olduğu kaydedildi.

Tüm ülkelere bakıldığında ise erkeklerin kadınlara oranla daha fazla sigara tükettiği ortaya çıktı.

10 Haz 2022 - 22:43 - Gündem

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