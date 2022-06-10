En çok sigara içen ülkelerde Türkiye 28'inci!

İSTANBUL (İGFA) - Ajans Press'in OECD ülkeleri arasında sigara tüketim miktarlarını konu alan araştırmasında, OECD Sağlık İstatistikleri 2021 verilerinden derlenen bilgilere dikkati çekildi.
Türkiye’nin yüzde 28 oranla en çok sigara içen OECD ülkesi olduğu saptanırken. 15 yaş üstü kişilerin baz alındığı araştırmada, Türkiye’den sonra Endonezya’da yüzde 27,6, Rusya’da yüzde 25,8, Yunanistan ve Macaristan ise 24,9 olarak sırasıyla listede yer aldı.
Buna karşın Kosta Rika, Meksika, İzlanda, Norveç ve Brezilya gibi ülkelerde bu oranların yüzde 10’un aldığında olduğu kaydedildi.
Tüm ülkelere bakıldığında ise erkeklerin kadınlara oranla daha fazla sigara tükettiği ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.