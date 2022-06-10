Gençlik araştırması... Seçmenin oyu vaatlerle değişiyor!

İSTANBUL (İGFA)- Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM, seçim sürecinde eğitim taahhütlerinin ne kadar etkili olacağını gözlemlemek amacıyla “Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması” 1950'den itibaren 90'a yakın seçim bildirgesi inceleyerek gerçekleştirildi.

“Seçimin Kaderi Eğitim Vaatlerine mi Bağlı” ana sorusu üzerinden çeşitlendirilen araştırmayla Türk Siyasetinin polimetresi ilk kez ortaya konarken, sürecin nasıl işlemesi gerektiğine dair çözüm önerileri de sunuldu.

Araştırma kapsamında siyasetin gözünden eğitimi anlayabilmek amacıyla Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi ve 1950'den itibaren 90'a yakın seçim bildirgesi incelenerek, 70 yıllık tarihsel bir süreçte eğitim vaatlerinin genel eğilimleri ortaya kondu.

Türkiye'de eğitime yönelik seçim vaatlerine bakıldığında dünya örneklerine kıyasla çok genel, popülist, yüzeysel ve belirsiz kaldığı görüldü. Siyasi partilerin yıllar içinde eğitim vaatlerinin değişmediği ve tekrar ettiği, Türkiye'de eğitim ihtiyacının değişmediği belirlendi.

Saha çalışmaları KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan araştırma, Türkiye'deki seçmen nüfusunu temsil edecek 3 bin kişiyle gerçekleşti. 2023 seçimlerinde oy kullanacak 18-24 yaş aralığındaki gençlerin oy verme davranışları ve eğitim vaatleri arasındaki etkileşime de mercek tutuldu.

Araştırmaya göre Türkiye genelinin yüzde 45'inin, 18-24 yaş arası gençlerin ise yüzde 57'sinin seçim vaatleriyle oyunun değişebileceği görülüyor. Gençlerin yüzde 67'si eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebileceğini söylüyor.

10 ÖĞRENCİDEN 7'SİNİN TERCİHİNİ SEÇİM VAADİ ETKİLİYOR

Seçim vaatleriyle oy tercihini değiştirmeye en yakın grup ise öğrenciler. Her 10 öğrenciden yaklaşık 7'si oy tercihinin seçim vaatleriyle değişebileceğini ifade ediyor. Meslek gruplarına göre incelendiğinde ise beyaz yaka çalışanların yüzde 48'inin; işçi, esnaf ve çiftçinin yüzde 40'ının; emekçilerin yüzde 35'inin; ev kadınlarının yüzde 41'inin, işsizlerin ise yüzde 50'sinin seçim vaatlerine göre oyunun değişebileceği görülüyor.

TOPLUMUN YÜZDE 56'SI EĞİTİMİ DÜZELTECEK SİYASETÇİ İÇİN OYUNU DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmada cevap aranan bir diğer soru ise “Toplum eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebilir mi?” oluyor. Toplumun yüzde 56'sı, gençlerin ise yüzde 67'si eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebileceğini söylüyor.

Gençlerin derdi okulları değil, eğitim içeriğinin onları hayata hazırlamaması Araştırma verilerine göre toplumun yüzde 93'ü, gençlerin ise yüzde 94'ü mesleki eğitimin güçlendirilmesini çok önemli buluyor. Bu konularla ilgili verilen “mesleki eğitim güçlendirilecek”, “öğrenciler iş dünyasına hazırlanacak şekilde yetişecek”, “eleştirel düşünme, sorgulama ve problem çözme becerilerine sahip gençler yetiştirilecek”, “her öğrencinin teknoloji eğitimi alması sağlanacak” gibi vaatler toplumun ve gençlerin yüzde 90'ı tarafından çok önemli bulunuyor.

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