Ankara Altındağlı Çocuklar Erimtan Müzesi’nde...

Altındağlı çocuklar hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Altındağ Belediyesi'ne bağlı Yıldıztepe Gençlik Merkezi’ne üye çocuklar, Ankara Kalesi'ndeki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ni gezdi.

BİNLERCE YILLIK TARİH

Altındağlı çocukların yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmeleri için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi koleksiyonu, çoğu Anadolu kökenli, yaklaşık iki bin taşınır eserden oluşan özel bir arkeoloji koleksiyonu... Müze koleksiyonundaki eserler, Anadolu coğrafyasının kültürel mirasını çocuklara çok doğru bir biçimde anlatıyor.

Bu nedenle, bu koleksiyonu Altındağlı çocukların yakından görmesini ve tarihi öğrenmesini çok önemsiyoruz” dedi. Başkan Balcı Altındağlı çocukların gruplar halinde Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ni gezmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.