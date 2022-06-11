Ankara Altındağlı Çocuklar Erimtan Müzesi’nde...

Altındağlı çocuklar hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Altındağ Belediyesi'ne bağlı Yıldıztepe Gençlik Merkezi’ne üye çocuklar, Ankara Kalesi'ndeki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ni gezdi.
BİNLERCE YILLIK TARİH
Altındağlı çocukların yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmeleri için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi koleksiyonu, çoğu Anadolu kökenli, yaklaşık iki bin taşınır eserden oluşan özel bir arkeoloji koleksiyonu... Müze koleksiyonundaki eserler, Anadolu coğrafyasının kültürel mirasını çocuklara çok doğru bir biçimde anlatıyor.
Bu nedenle, bu koleksiyonu Altındağlı çocukların yakından görmesini ve tarihi öğrenmesini çok önemsiyoruz” dedi. Başkan Balcı Altındağlı çocukların gruplar halinde Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’ni gezmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.