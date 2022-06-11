11 Haz 2022 - 11:45- Belediyeler G: 11 Haz 2022 - 11:46

Çankaya'da Sineklere Karşı İlaçlama

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilaçlama çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek ve karasineklerin üreme noktalarını ve çöpleri ilaçlayarak önlem alıyor.
Çankaya'da Sineklere Karşı İlaçlama mask
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Çankaya Belediyesi sineklere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte sineklere karşı önlem alan belediye ekipleri üreme alanlarını ilaçlıyor. Bahar yağmurlarıyla artan ve “jit” adı verilen sulak ve bataklık alanlarda üreyen sivrisineklerin larvalarını henüz gelişmeden ortadan kaldırmak için özel larvasit kullanan Çankaya Belediyesi ekipleri, sorunu kaynağında yok ediyor. Ayrıca, karasineklere karşı da ilaçlamalar, ilçe genelinde başta çöp alanları olmak üzere birçok noktada kapsamlı olarak gerçekleştiriliyor. Sivrisinek ve karasinek dışında hiçbir canlıya zarar vermeyen ilaçlarla yürütülen çalışmalar ile Çankayalı vatandaşların bahar ve yaz aylarını en rahat şekilde geçirmeleri amaçlanıyor.  

 

 

 
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11 Haz 2022 - 11:45 - Belediyeler

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