Bu aracın fiyatı 2 milyon lira!

İSTANBUL (İGFA) - Kia’nın 2022 model ürettiği elektrikli otomobili 2 milyon 70 bin liradan Türkiye’de satışa çıkarıldı. Elektrikli Kia’nın Avrupa’da yılın otomobili ödülünü kazanan tam elektrikli modeli EV6'nın GT-Line 4x4 versiyonu 2 milyon 70 bin TL'ye Türkiye'de satışa sunuldu.

Tek bir şarjla 506 kilometre yol alabilen Elektrikli Kia, 18 dakikada yüzde 80 şarj edilebiliyor. Otomobilin ayrıca 10 kilometre hız sınırına 5,2 saniyede ulaştığı öğrenildi.

Kia’nın 2022 model ürettiği elektrikli otomobili 2 milyon 70 bin liradan Türkiye’de satışa çıkarıldı.