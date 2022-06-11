Ankara’da yağışlı hava etkili oldu! Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı

ANKARA (İGFA) - Ankara’da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar ciddi sıkıntı yaşadı. Mahsur kalan 3 çocuk kurtarılırken, sele kapılan 1 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ankara’da yağışlı hava ve şiddetli fırtına etkili etkisini arttırdı. Çankaya ve Altındağ ilçelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sel, yaşamı olumsuz etkiledi. Şuana kadar m2’ye 20 kg yağış düştü. Kriz merkezi AFAD Başkanlık binasında gelişmeleri takip ediliyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, “Ankara’da Saat 16:00 itibariyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması 112 üzerinden itfaiyeye 1378, Afad’a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi" ifadelerine yer verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Ankara merkezde 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, 3 elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaştı. Mahsur kalan 35 vatandaşımız kurtarılmıştır. Ankara’nın tüm ilçelerinde yağışlar hüküm sürmüş, şuan etkisini yavaş yavaş kaybetmiştir. Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecektir” dedi.