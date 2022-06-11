11 Haz 2022 - 21:44- Gündem

Justin Bieber yüz felci geçirdi

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Şarkıcı Justin Bieber, bu haftaki konserlerini iptal ettikten sonra yüz felci geçirdiğini duyurdu.
Justin Bieber yüz felci geçirdi mask
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28 yaşındaki Bieber, bir Instagram videosunda, durumun Ramsay Hunt sendromu teşhisinden kaynaklandığını söyledi. "Gördüğünüz gibi bu göz kırpmıyor. Yüzümün bu tarafında gülümseyemiyorum. Yani yüzümün bu tarafında tam felç var. Kulaklarımdaki ve yüz sinirlerimdeki sinire saldıran ve yüzümün felç olmasına neden olan bu virüsten kaynaklanıyor" dedi.

Tıp uzmanlarına göre, Ramsay Hunt sendromu, bir zona salgınının birinin kulaklarının yakınındaki yüz sinirini etkilediği zaman ortaya çıkıyor. Bu haftanın başlarında, Bieber'ın Şubat ayında başlayan dünya turundan, üç gösterinin erteleneceğini duyurdu.

11 Haz 2022 - 21:44 - Gündem

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