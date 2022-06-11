Justin Bieber yüz felci geçirdi

28 yaşındaki Bieber, bir Instagram videosunda, durumun Ramsay Hunt sendromu teşhisinden kaynaklandığını söyledi. "Gördüğünüz gibi bu göz kırpmıyor. Yüzümün bu tarafında gülümseyemiyorum. Yani yüzümün bu tarafında tam felç var. Kulaklarımdaki ve yüz sinirlerimdeki sinire saldıran ve yüzümün felç olmasına neden olan bu virüsten kaynaklanıyor" dedi.
Tıp uzmanlarına göre, Ramsay Hunt sendromu, bir zona salgınının birinin kulaklarının yakınındaki yüz sinirini etkilediği zaman ortaya çıkıyor. Bu haftanın başlarında, Bieber'ın Şubat ayında başlayan dünya turundan, üç gösterinin erteleneceğini duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.