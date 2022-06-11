Aziz Yıldırım er meydanında

TEKİRDAĞ (İGFA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında Sahil Dolgu Alanı’nda düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri nefes kesti. Güreşleri Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da izledi.
14 boydaki farklı kategoride 400 güreşçinin mücadele ettiği müsabakaları, Vali Yıldırım, protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.
28 pehlivanın mücadele ettiği Başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen Recep Kara Başpehlivan oldu. Başpehlivan Kara madalyasını ve kupasını engelli genç Giray Muhammet Beşli'ye hediye etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.