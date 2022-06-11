Domates doğal parlaklık kazandırıyor

İSTANBUL (İGFA) - Domatesin maske olarak kullanmanın tam zamanı olduğunu belirten Demir, maske için gerekli malzemeleri domates, yulaf ezmesi ve yoğurt olarak sıraladı.

Tarifin yapımı ve uygulanışı hakkında ise Demir “Domatesleri ve yulaf ezmesini karıştırıp daha sonra yoğurt ekleyin ve güzelce karıştırın” diye konuştu.

Yenilecek her şeyi sürebilirsiniz

Demir, maskenin faydaları hakkında şunları söyledi: “Yoğurt vitaminler, antioksidanlar ile doludur, cildi nemlendirir ve doğal bir parlaklık verir. Maske, gözenekleri derinlemesine temizleyerek yüzünüzü siyah lekelerden arındırır. Yenilecek her şeyi yüzünüze sürebilirsiniz.”