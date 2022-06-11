11 Haz 2022 - 21:44- Gündem

Domates doğal parlaklık kazandırıyor

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Mevsimi gelen domates, yemeklerin yanı sıra cildi de güzelleştiriyor. Güzellik Koçu Meltem Demir, cildi nemlendiren ve doğal bir parlaklık sağlayan domates maskesi tarifi verdi.
Domates doğal parlaklık kazandırıyor mask
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İSTANBUL (İGFA) - Domatesin maske olarak kullanmanın tam zamanı olduğunu belirten Demir, maske için gerekli malzemeleri domates, yulaf ezmesi ve yoğurt olarak sıraladı.

Tarifin yapımı ve uygulanışı hakkında ise Demir “Domatesleri ve yulaf ezmesini karıştırıp daha sonra yoğurt ekleyin ve güzelce karıştırın” diye konuştu.

Yenilecek her şeyi sürebilirsiniz

Demir, maskenin faydaları hakkında şunları söyledi: “Yoğurt vitaminler, antioksidanlar ile doludur, cildi nemlendirir ve doğal bir parlaklık verir. Maske, gözenekleri derinlemesine temizleyerek yüzünüzü siyah lekelerden arındırır. Yenilecek her şeyi yüzünüze sürebilirsiniz.”

11 Haz 2022 - 21:44 - Gündem

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Domates doğal parlaklık kazandırıyor mask
Domates doğal parlaklık kazandırıyor
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