Domates doğal parlaklık kazandırıyor

İSTANBUL (İGFA) - Domatesin maske olarak kullanmanın tam zamanı olduğunu belirten Demir, maske için gerekli malzemeleri domates, yulaf ezmesi ve yoğurt olarak sıraladı.
Tarifin yapımı ve uygulanışı hakkında ise Demir “Domatesleri ve yulaf ezmesini karıştırıp daha sonra yoğurt ekleyin ve güzelce karıştırın” diye konuştu.
Yenilecek her şeyi sürebilirsiniz
Demir, maskenin faydaları hakkında şunları söyledi: “Yoğurt vitaminler, antioksidanlar ile doludur, cildi nemlendirir ve doğal bir parlaklık verir. Maske, gözenekleri derinlemesine temizleyerek yüzünüzü siyah lekelerden arındırır. Yenilecek her şeyi yüzünüze sürebilirsiniz.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.