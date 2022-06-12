12 Haz 2022 - 19:23- Gündem

Alex'in Acı Günü...

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Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex De Souza, babasını kaybetti.
Alex'in Acı Günü... mask
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İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza’nın babası Adenir Rodrigues de Souza’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza’ya Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

12 Haz 2022 - 19:23 - Gündem

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